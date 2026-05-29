https://crimea.ria.ru/20260529/krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-zheny-i-sokrytie-tela-1156441089.html

Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела

Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела

Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги и сокрытии ее тела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T12:22

2026-05-29T12:22

2026-05-29T12:22

крым

симферополь

убийство

прокуратура республики крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

уголовный кодекс

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156440975_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_1d05e23881cd38ad04ffd76ac4724ac4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги и сокрытии ее тела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 45-летний фигурант убил женщину на почве ревности 4 октября прошлого года. Находясь в припаркованном автомобиле, он несколько раз ударил жену отверткой, а затем задушил.Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник вывез тело в район села Трудовое, где сбросил его в камыши проточного канала.По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено. материалы направлены в Киевский районный суд города Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной В московской квартире обнаружили труп женщины в диване Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, убийство, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма