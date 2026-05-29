Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела
12:22 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги и сокрытии ее тела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 45-летний фигурант убил женщину на почве ревности 4 октября прошлого года. Находясь в припаркованном автомобиле, он несколько раз ударил жену отверткой, а затем задушил.
Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник вывез тело в район села Трудовое, где сбросил его в камыши проточного канала.
"Были организованы масштабные поисковые мероприятия. Отрабатывались возможные причины ее ухода и различные версии исчезновения, в том числе - совершение в отношении нее преступления. Тело погибшей жительницы Симферополя было обнаружено в результате поисковых мероприятий 26 ноября 2025 года", - уточнили в СК.
По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено. материалы направлены в Киевский районный суд города Симферополя.
