Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре
56-летний симферополец осужден за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 29.05.2026
Житель Симферополя приговорен к 8,5 годам за убийство брата

12:04 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. 56-летний симферополец осужден за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Инцидент произошел 30 января. По данным следствия, мужчины поссорились, когда распивали алкогольные напитки и обвиняемый взялся за кухонные ножи. Он нанес ими несколько ударов своему брату. Пострадавший умер.
Подсудимый признал вину в полном объеме.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничение свободы на 1 год", - уточнили в надзорном ведомстве.
