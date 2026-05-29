Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится СВО – ответ Путина - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/kogda-zakonchitsya-svo--otvet-putina-1156454014.html
Когда закончится СВО – ответ Путина
Когда закончится СВО – ответ Путина - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Когда закончится СВО – ответ Путина
Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T19:20
2026-05-29T19:29
владимир путин (политик)
россия
новости сво
украина
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156453884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0779a14e1e83d3c38bd01e4b76eb1e2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Что касается сроков завершения СВО, называть конкретные даты в условиях боевых действий невозможно, отметил Путин. Путин в апреле сделал заявление об окончании СВО. Он подчеркнул, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156453884_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_df89f635f6e3ed73739fb65eefaa3797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность
Когда закончится СВО – ответ Путина

Путин заявил о скором завершении СВО на Украине

19:20 29.05.2026 (обновлено: 19:29 29.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенная техника в зоне проведения специальной военной операции
Военная техника в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", - сказал российский лидер.
Что касается сроков завершения СВО, называть конкретные даты в условиях боевых действий невозможно, отметил Путин.
"Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается - и я этого делать не буду", - добавил президент России.
Путин в апреле сделал заявление об окончании СВО. Он подчеркнул, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
18:53Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
Лента новостейМолния