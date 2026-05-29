Когда закончат строительство педиатрического центра в Мелитополе
Строительство многопрофильного педиатрического медцентра в Мелитополе планируется завершить к сентябрю. Об этом сообщил зампредседателя правительства России... РИА Новости Крым, 29.05.2026
Педиатрический центр в Мелитополе планируется достроить к сентябрю – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительство многопрофильного педиатрического медцентра в Мелитополе планируется завершить к сентябрю. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Запорожскую область.
Он напомнил, что возведение первого из двух корпусов медцентра – инфекционного – было завершено в декабре 2025 года.
"По второму (педиатрическому – ред.) под контролем единого заказчика выходят на финишную отделку входных групп, вестибюля, внутри осталось завершить монтаж инженерных систем и лифтов, параллельно проводят отделочные работы стен, пола, делают потолки и двери. Мебель завезена, к сентябрю медцентр должен быть готов", - написал Хуснуллин в своем канале в МАКС.
Также вице-премьер посетил стройплощадку жилого комплекса в Мелитополе. Первая очередь ЖК включает пять многоквартирных домов на 1 252 квартиры.
"В активной стадии строительства два из них: приступили к работам на 5-м и 8-м этажах. Застройщик сообщил, что продажи открыты, жилье с применением двухпроцентной ипотеки приобретают как местные жители, так и из Крыма, Санкт-Петербурга", - уточнил он.
Многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе возводится по поручению президента России Владимира Путина. Учреждение рассчитано на 340 коек и сможет принимать до 60 тысяч детей в год. Медицинский комплекс будет размещен в двух корпусах общей площадью порядка 38 тысяч квадратных метров.
