Когда закончат строительство педиатрического центра в Мелитополе

Строительство многопрофильного педиатрического медцентра в Мелитополе планируется завершить к сентябрю. Об этом сообщил зампредседателя правительства России... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T15:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительство многопрофильного педиатрического медцентра в Мелитополе планируется завершить к сентябрю. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Запорожскую область.Он напомнил, что возведение первого из двух корпусов медцентра – инфекционного – было завершено в декабре 2025 года.Также вице-премьер посетил стройплощадку жилого комплекса в Мелитополе. Первая очередь ЖК включает пять многоквартирных домов на 1 252 квартиры.Многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе возводится по поручению президента России Владимира Путина. Учреждение рассчитано на 340 коек и сможет принимать до 60 тысяч детей в год. Медицинский комплекс будет размещен в двух корпусах общей площадью порядка 38 тысяч квадратных метров.

запорожская область, мелитополь, марат хуснуллин, строительство, жилье, медицина, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости