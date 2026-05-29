Рейтинг@Mail.ru
Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/kogda-v-sevastopole-dostroyat-infektsionno-diagnosticheskuyu-laboratoriyu-1156439758.html
Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T11:51
2026-05-29T11:51
севастополь
строительство
стройка
михаил развожаев
новости севастополя
ветеринария
инфекции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156438927_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_47beacb34773a397fb12a4a1a06574e8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В двух зданиях комплекса разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом ПЦР, а также виварий.По словам Развожаева, задачей лаборатории будет оперативное проведение исследований на инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города.Лабораторию оснастят высокоточным оборудованием, которое позволит специалистам быстро проводить нужные анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы.Уже смонтированы два из четырех резервуаров для пожаротушения, установлена емкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяют монтажу вентиляционной системы — ее корректная работа критически важна для работы лаборатории, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой В постоянной готовности: как работает детская клиническая больница в Симферополе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156438927_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c63472ccf456afca37a3a17b22ac1c22.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, строительство, стройка, михаил развожаев, новости севастополя, ветеринария, инфекции
Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию

В Севастополе инфекционно-диагностическая лаборатория построена на 40% - Развожаев

11:51 29.05.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССтроительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодня готовность объекта — 40%, работы идут по графику. На площадке каждый день работают 80 человек и семь единиц спецтехники. Завершить работы планируем в ноябре", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКССтроительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
В двух зданиях комплекса разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом ПЦР, а также виварий.
По словам Развожаева, задачей лаборатории будет оперативное проведение исследований на инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города.
© Михаил Развожаев в МАКССтроительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Лабораторию оснастят высокоточным оборудованием, которое позволит специалистам быстро проводить нужные анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы.
"Сейчас на объекте началась отделка фасадов, внутри зданий ведутся штукатурные работы. Уже завершен каркас здания охраны, идет строительство гаража. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации", - добавил губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКССтроительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Уже смонтированы два из четырех резервуаров для пожаротушения, установлена емкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяют монтажу вентиляционной системы — ее корректная работа критически важна для работы лаборатории, добавил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
В постоянной готовности: как работает детская клиническая больница в Симферополе
 
СевастопольСтроительствоСтройкаМихаил РазвожаевНовости СевастополяВетеринарияИнфекции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:22Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела
12:16Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО
12:09На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги
12:04Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре
11:51Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
11:34Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину
11:19В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках
11:06Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве
10:54Евразийский экономический союз в цифрах - инфографика
10:36Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух
10:26Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине
10:16Неадекватный водитель иномарки слетел с дороги в жилой дом на Кубани
10:08В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое
10:00Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске
09:51В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
09:36В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
09:19Под знаком аномального холода: погода на выходные в Крыму
08:59Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград
08:41Морской порт горит в Темрюке после атаки ВСУ
Лента новостейМолния