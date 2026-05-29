Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию

Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года.

2026-05-29T11:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В двух зданиях комплекса разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом ПЦР, а также виварий.По словам Развожаева, задачей лаборатории будет оперативное проведение исследований на инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города.Лабораторию оснастят высокоточным оборудованием, которое позволит специалистам быстро проводить нужные анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы.Уже смонтированы два из четырех резервуаров для пожаротушения, установлена емкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяют монтажу вентиляционной системы — ее корректная работа критически важна для работы лаборатории, добавил губернатор.

