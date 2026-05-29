Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об... РИА Новости Крым, 29.05.2026
В Севастополе инфекционно-диагностическая лаборатория построена на 40% - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строительная готовность инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе составляет 40%, завершить возведение объекта планируется в ноябре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодня готовность объекта — 40%, работы идут по графику. На площадке каждый день работают 80 человек и семь единиц спецтехники. Завершить работы планируем в ноябре", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В двух зданиях комплекса разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом ПЦР, а также виварий.
По словам Развожаева, задачей лаборатории будет оперативное проведение исследований на инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города.
Лабораторию оснастят высокоточным оборудованием, которое позволит специалистам быстро проводить нужные анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы.
"Сейчас на объекте началась отделка фасадов, внутри зданий ведутся штукатурные работы. Уже завершен каркас здания охраны, идет строительство гаража. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации", - добавил губернатор.
Уже смонтированы два из четырех резервуаров для пожаротушения, установлена емкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяют монтажу вентиляционной системы — ее корректная работа критически важна для работы лаборатории, добавил губернатор.
