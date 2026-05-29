https://crimea.ria.ru/20260529/khusnullin-zayavil-o-proryve-v-sfere-stroitelstva-zhilya-na-khersonschine-1156446447.html
Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
В Геническе Херсонской области активно разворачивается жилищное строительство, за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T19:13
2026-05-29T19:13
2026-05-29T19:13
марат хуснуллин
херсонская область
жилье
строительство
стройка
дороги
дороги в новых регионах россии
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154787688_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_3146bd6c46d82364e36d89cf1978dad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Геническе Херсонской области активно разворачивается жилищное строительство, за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Он отметил, что обновлять жилой фонд необходимо активно, чтобы давать возможность людям улучшать свои жилищные условия.В ходе поездки Хуснуллин и губернатор области Владимир Сальдо посетили строительный колледж, в котором учатся почти 400 ребят. Как отметил зампредседателя правительства, условия для комфортного получения ими профессий не соответствуют современным реалиям, поэтому было принято решение провести капремонт здания.Также одной из основных задач является приведение в нормативное состояние всех дорог Херсонщины, добавил вице-премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе за год отремонтировали 23 дороги В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154787688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb2717d4e610ca88614d96974e75abf6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, херсонская область, жилье, строительство, стройка, дороги, дороги в новых регионах россии, новости, новые регионы россии
Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
В Херсонской области в сфере строительства жилья произошел настоящий прорыв – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Геническе Херсонской области активно разворачивается жилищное строительство, за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
"Во время объезда по Геническу меня особо порадовало, что реально стали строить жилье, зашли строители, разворачивают стройку. Буквально за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Всего на сегодня в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тысяч квадратных метров", - написал вице-премьер в своем канале в МАКС.
Он отметил, что обновлять жилой фонд необходимо активно, чтобы давать возможность людям улучшать свои жилищные условия.
В ходе поездки Хуснуллин и губернатор области Владимир Сальдо посетили строительный колледж, в котором учатся почти 400 ребят. Как отметил зампредседателя правительства, условия для комфортного получения ими профессий не соответствуют современным реалиям, поэтому было принято решение провести капремонт здания.
Также одной из основных задач является приведение в нормативное состояние всех дорог Херсонщины, добавил вице-премьер.
"Если федеральные, региональные трассы в Херсонской области практически привели к нормативу, то муниципальными дорогами и дорогами в опорных населенных пунктах предстоит заниматься, поэтому постараемся выделить дополнительные средства на их улучшение", - указал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: