Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
В Геническе Херсонской области активно разворачивается жилищное строительство, за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T19:13
19:13 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Геническе Херсонской области активно разворачивается жилищное строительство, за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.

"Во время объезда по Геническу меня особо порадовало, что реально стали строить жилье, зашли строители, разворачивают стройку. Буквально за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Всего на сегодня в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тысяч квадратных метров", - написал вице-премьер в своем канале в МАКС.

Он отметил, что обновлять жилой фонд необходимо активно, чтобы давать возможность людям улучшать свои жилищные условия.
В ходе поездки Хуснуллин и губернатор области Владимир Сальдо посетили строительный колледж, в котором учатся почти 400 ребят. Как отметил зампредседателя правительства, условия для комфортного получения ими профессий не соответствуют современным реалиям, поэтому было принято решение провести капремонт здания.
Также одной из основных задач является приведение в нормативное состояние всех дорог Херсонщины, добавил вице-премьер.
"Если федеральные, региональные трассы в Херсонской области практически привели к нормативу, то муниципальными дорогами и дорогами в опорных населенных пунктах предстоит заниматься, поэтому постараемся выделить дополнительные средства на их улучшение", - указал он.
