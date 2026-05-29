Какой сегодня праздник: 29 мая

2026-05-29T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День военного автомобилиста. А еще в этот день родился любимый миллионами актер Александр Абдулов и открыли один из самых знаменитых мостов Петербурга – Троицкий.Что празднуют в мире29 мая в России отмечают День военного автомобилиста, который был учрежден приказом Минобороны в 2000 году. В этот день в 1910 году по указу императора Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая в России учебная автомобильная рота. А вот впервые использовать автомобили российские военные начали во время Первой мировой войны. На службе Рабоче-крестьянской Красной армии находились, в основном, автомобили FIAT различных модификаций, от стандартных легковых Tipo-3 Ter до легкобронированных "Фиат-Ижорский".Также 29 мая в стране отмечается День ветеранов таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в Русском царстве впервые появился Единый Торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Романова "О взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров".Еще 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения. Каждый год этот день посвящается какой-нибудь серьезной гастроэнтерологической проблеме. День также призван обратить внимание на ожирение.Знаменательные событияВ 1590 году в период правления Федора I Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Так было положено начало заселению Сибири.В 1860 году купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, согласно которому оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Это стало первым "кирпичиком" в основании Третьяковской галереи, коллекция которой сейчас насчитает более 180 тысяч произведений.В 1900 году компания-производитель подъемного оборудования "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор". Чуть позже так стали называть все подъемно-транспортные лестницы, которые сейчас используются в метро, на вокзалах и в торговых центрах.В 1903 году в Петербурге был торжественно открыт разводной Троицкий мост. Это один из самых красивых петербургских мостов. В 1990 году он был включен в список объектов культурного наследия России регионального значения. С 2005 году раскрытый разводной пролет моста – один из символов праздника выпускников "Алые Паруса".Кто родилсяВ 1873 году родился российский революционер Николай Бауман, в честь которого названы многие улицы в России, а также Московский государственный технический университет (знаменитая "Бауманка") и Казанская государственная академия ветеринарной медицины.В 1873 году на свет появился русский и советский ученый, лауреат Сталинской премии в области науки первой степени Сергей Спасокукоцкий, который внес выдающийся вклад в области желудочно-кишечной и легочной хирургии, а также решил многие проблемы переливания крови.В 1874 году родился английский писатель и философ Гилберт Кит Честертон, которого часто называли "принцем парадокса". Журнал Time отмечал его стиль письма как "выворачивающие наизнанку пословицы, поговорки и аллегории". Среди произведений, написанных Честертоном, несколько сотен стихотворений, около 80 книг, сотни очерков, эссе и рассказов, а также религиозно-философские трактаты.В 1909 году родилась советская актриса театра и кино Янина Жеймо, известная по роли Золушки в одноименной советской картине. Актриса отличалась хрупким девическим телосложением, ее рост был менее 148 см, размер ноги - 31. До 40 лет Янина выглядела юной девушкой.Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года. Популярность пришла к нему после роли Медведя в телефильме Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца "Обыкновенное чудо" (1978). Он снимался в комедиях, мелодрамах, детективах. Его смешные, романтические, чудаковатые и грустные герои стали в каком-то смысле образом поколения 70-х и 80-х годов.Также 29 мая родились американский композитор Дэниел Эльфман, британский музыкант Ноэль Галлахер, российский футболист Егор Титов.

