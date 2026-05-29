Инцидент с БПЛА в Румынии является провокацией Киева – посольство РФ

Инцидент с беспилотником в Румынии является очередной провокацией киевского режима для втягивания НАТО в войну с Россией. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T21:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Инцидент с беспилотником в Румынии является очередной провокацией киевского режима для втягивания НАТО в войну с Россией. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Румынии.Как отметили в диппредставительстве, румынская сторона не сумела дать ответ ни на один из конкретных вопросов, касающихся инцидента. Бухарест отказался предоставить стандартную в таких случаях информацию о координатах точки пересечения дроном румынского воздушного пространства, траектории, высоте и скорости полета, времени его нахождения в воздушном пространстве Румынии.Также не были убедительно объяснены причины, по которым румынские ВВС, успешно сбивающие цели далеко за пределами страны, не предприняли ничего для уничтожения дрона на собственной территории. Кроме того, не последовало разъяснений, каким образом румынские эксперты установили национальную принадлежность беспилотника.Посол России в Румынии подчеркнул, что инцидент в Галаце нельзя даже приблизительно интерпретировать как враждебные действия России по отношению к Румынии, а все иные утверждения, провоцирующие разжигание в местном политическом и медиа пространстве антироссийской истерии, не могут расцениваться иначе, как манипулятивная пропаганда, направленная на осложнение и без того непростых российско-румынских отношений.Инцидент с БПЛА в РумынииМинистерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце. По словам Захаровой, ответные меры Москвы в связи с решением Бухареста не заставят себя ждать.Президент РФ Владимир Путин, ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.Если российской стороне передадут какие-то объективные данные для экспертизы, то специалисты проведут объективное расследование, и только тогда Москва даст оценку того, что произошло, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

