Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
Ливни с градом и грозами прольются в Крыму в субботу. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T18:07
В Крыму 30 мая ожидаются грозовые ливни с градом и сильный ветер
18:01 29.05.2026 (обновлено: 18:07 29.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ливни с градом и грозами прольются в Крыму в субботу. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.
"Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, усиление северо-западного с переходом на юго-западный ветра 17-22 м/с ожидаются в Крыму 30 мая", - сказано в сообщении.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется отказаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
"Возможны подтопления низменных участков местности", - добавили спасатели.
Тем, чьи дома расположены в непосредственной близости к водным объектам, необходимо принять меры по сохранности имущества, очистить дренажные системы и ливнестоки.
Ранее в МЧС Севастополя предупредили о ливнях
и сильном ветре 30 мая.
