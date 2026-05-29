Рейтинг@Mail.ru
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/grozovye-livni-i-grad-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1156451264.html
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
Ливни с градом и грозами прольются в Крыму в субботу. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T18:01
2026-05-29T18:07
крым
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124222770_0:276:1376:1050_1920x0_80_0_0_610ce149ff47d421fe532f23eece52c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ливни с градом и грозами прольются в Крыму в субботу. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется отказаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.Тем, чьи дома расположены в непосредственной близости к водным объектам, необходимо принять меры по сохранности имущества, очистить дренажные системы и ливнестоки. Ранее в МЧС Севастополя предупредили о ливнях и сильном ветре 30 мая. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124222770_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ff4a3021153fe11d9c9538e08115b304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу

В Крыму 30 мая ожидаются грозовые ливни с градом и сильный ветер

18:01 29.05.2026 (обновлено: 18:07 29.05.2026)
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ливни с градом и грозами прольются в Крыму в субботу. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.
"Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, усиление северо-западного с переходом на юго-западный ветра 17-22 м/с ожидаются в Крыму 30 мая", - сказано в сообщении.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется отказаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
"Возможны подтопления низменных участков местности", - добавили спасатели.
Тем, чьи дома расположены в непосредственной близости к водным объектам, необходимо принять меры по сохранности имущества, очистить дренажные системы и ливнестоки.
Ранее в МЧС Севастополя предупредили о ливнях и сильном ветре 30 мая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымШтормШтормовое предупреждениеНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
16:36Спасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляже
16:21Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
16:06ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области
15:51Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
15:42Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ
15:30Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
15:23Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
15:19Румыния закрывает российское генконсульство после инцидента с БПЛА
15:01Когда закончат строительство педиатрического центра в Мелитополе
Лента новостейМолния