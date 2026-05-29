Рейтинг@Mail.ru
Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/glavy-stran-eaes-prinyali-zayavlenie-ob-otvetstvennom-razvitii-ii-1156450359.html
Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T17:14
2026-05-29T17:14
еаэс
искусственный интеллект
новости
казахстан
россия
политика
внешняя политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998569_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_17e1bf1ac191525653e731877436ff79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.В документе подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.Заявление нацелено на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках ООН."Реализация положений заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса", - указали в пресс-службе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушали несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин
казахстан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998569_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_c2eb50d26d4c2da4715f72818f74830d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еаэс, искусственный интеллект, новости, казахстан, россия, политика, внешняя политика
Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ

Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта

17:14 29.05.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Заявление носит стратегический и рамочный характер и формирует основу для согласованного продвижения государств-членов в направлении ответственного развития и применения технологий искусственного интеллекта в экономике ЕАЭС", - говорится в сообщении.
В документе подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.
Заявление нацелено на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.
В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках ООН.
"Реализация положений заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса", - указали в пресс-службе.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушали несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.
Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов
ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин
 
ЕАЭСИскусственный интеллектНовостиКазахстанРоссияПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
16:36Спасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляже
16:21Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
16:06ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области
15:51Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
15:42Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ
15:30Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
15:23Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
15:19Румыния закрывает российское генконсульство после инцидента с БПЛА
15:01Когда закончат строительство педиатрического центра в Мелитополе
Лента новостейМолния