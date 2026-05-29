Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли... РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Заявление носит стратегический и рамочный характер и формирует основу для согласованного продвижения государств-членов в направлении ответственного развития и применения технологий искусственного интеллекта в экономике ЕАЭС", - говорится в сообщении.
В документе подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.
Заявление нацелено на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.
В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках ООН.
"Реализация положений заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса", - указали в пресс-службе.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушали несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.
Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.
