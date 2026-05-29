https://crimea.ria.ru/20260529/glavy-stran-eaes-prinyali-zayavlenie-ob-otvetstvennom-razvitii-ii-1156450359.html

Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ

Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T17:14

2026-05-29T17:14

2026-05-29T17:14

еаэс

искусственный интеллект

новости

казахстан

россия

политика

внешняя политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998569_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_17e1bf1ac191525653e731877436ff79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.В документе подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.Заявление нацелено на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках ООН."Реализация положений заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса", - указали в пресс-службе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушали несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин

казахстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еаэс, искусственный интеллект, новости, казахстан, россия, политика, внешняя политика