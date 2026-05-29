Электрички в Крыму переходят на летний график
Пригородные поезда в Крыму 30 мая переходят на летний график, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Пригородные поезда в Крыму 30 мая переходят на летний график, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Отмечается, что в новом летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.

"Кроме того, будут запущены восемь дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка", – рассказали в пресс-службе.

Летний график будет действовать до 27 сентября. Он коснется следующих электричек:
  • № 7150/7149 Евпатория Курорт – Симферополь;
  • № 6644/6643 Симферополь - Евпатория Курорт;
  • № 6639 Соленое Озеро - Евпатория Курорт;
  • № 6640 Евпатория Курорт - Соленое Озеро;
  • № 6751 Владиславовка - Феодосия;
  • № 6764 Феодосия - Владиславовка;
  • № 6756 Феодосия - Владиславовка;
  • № 6757 Владиславовка - Айвазовская;
  • № 7212/7211 Евпатория Курорт - Севастополь;
  • № 7212/7211 Евпатория Курорт – Симферополь (с 02.06 по 25.09 по будням кроме 12 июня);
  • № 6911 Симферополь - Севастополь (с 02.06 по 25.09 по будням кроме 12 июня).
Ранее сообщалось, что Российская железная дорога на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Всего же на летний период РЖД добавили 165 пар сезонных пассажирских поездов.
