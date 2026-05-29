ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом функционирует успешно и продолжает развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T13:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом функционирует успешно и продолжает развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане.Также расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям, указал Путин.Президент РФ особо подчеркнул, что плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения стран.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

