Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
Дети старше 10 лет с 1 июня 2026 года смогут ездить в российских поездах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. РИА Новости Крым, 29.05.2026
В России с 1 июня дети от 10 до 16 лет смогут ездить в поездах без сопровождения взрослых
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Дети старше 10 лет с 1 июня 2026 года смогут ездить в российских поездах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
"С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
Такая опция будет доступна в поездах "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (направления Роза Хутор — Краснодар, Таганрог — Новороссийск), "Финист" (Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь) и других.
В пути за ребятами будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.
Услугу можно оформить в билетных кассах не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.
Ранее такая услуга была доступна только на "Сапсанах". В среднем в год ее оформляют около 300 родителей или законных представителей детей от 10 до 16 лет.
