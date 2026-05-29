Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых

2026-05-29T18:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Дети старше 10 лет с 1 июня 2026 года смогут ездить в российских поездах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Такая опция будет доступна в поездах "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (направления Роза Хутор — Краснодар, Таганрог — Новороссийск), "Финист" (Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь) и других.Услугу можно оформить в билетных кассах не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.Ранее такая услуга была доступна только на "Сапсанах". В среднем в год ее оформляют около 300 родителей или законных представителей детей от 10 до 16 лет.

