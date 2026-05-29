Дефицит бензина в Крыму и слова Путина об окончании СВО: главное за день

В Севастополе на АЗС нет бензина марок Аи-95 и Аи-92, а в Крыму с 30 мая вводят лимит на продажу Аи-95 в одни руки. В Астане состоялся саммит лидеров стран... РИА Новости Крым, 29.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на АЗС нет бензина марок Аи-95 и Аи-92, а в Крыму с 30 мая вводят лимит на продажу Аи-95 в одни руки. В Астане состоялся саммит лидеров стран Евразийского экономического союза. Ситуация на поле боя в зоне СВО складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. В Румынии беспилотник врезался в многоквартирный дом, Бухарест обвинил Москву. Украинские боевики дистанционно заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация с бензином в Крыму и СевастополеБензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, к вечеру на заправки города привезли топливо. Оно появится в продаже к утру 30 мая.В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Адреса заправок, на которых топливо есть в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.Минирование участка трассы Новороссия на ХерсонщинеВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, в пятницу рано утром вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы в районе границы. При взрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа". Также повреждения получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе.Саммит ЕАЭС в АстанеЗаседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. Участники саммита подписали пакет из 12 документов. В частности, лидеры стран ЕАЭС приняли решение начать переговоры о внесении изменений в действующее Соглашение о зоне свободной торговли между членами ЕАЭС и Сербией. Также поддержано предложение о начале переговоров с Тунисом по заключению соглашения о свободной торговле.По словам президента России Владимира Путина, товарные потоки между странами объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов, динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер.Заявление Путина об СВОСитуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил российский лидер по итогу саммита в Казахстане журналистам.Что касается сроков завершения СВО, называть конкретные даты в условиях боевых действий невозможно, добавил Путин.Инцидент с БПЛА в РумынииМинистерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Президент РФ Владимир Путин, ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.Ситуация с членством Армении в ЕАЭСПрезидент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с возможным выходом Армении из Евразийского экономического союза и вступлением ее в ЕС, перечислил потери, которые понесет Ереван в этом случае.В частности, России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза. Это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении.Кроме того, неизбежно придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков и повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки для Армении с внутренних российских до уровня стран СНГ.Также в случае выхода из ЕАЭС армянским гражданам для работы в России нужно будет покупать патенты. За выходом Еревана из ЕАЭС также последует прекращение признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм, добавил Путин.Атаки ВСУ на Волгоградскую область и другие регионыВ ночь на пятницу украинские БПЛА атаковали Волжск в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате удара погиб мужчина 60 лет. Он работал охранником одного из предприятий химпрома, на который упали обломки дронов. Женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Она умерла в больнице, врачам не удалось спасти ей жизнь.Также боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Темрюке произошел пожар в порту из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь ликвидировали к вечеру.Военные в ночь на пятницу отразили воздушную атаку на Севастополь, уничтожив три вражеских БПЛА.

