Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух - РИА Новости Крым, 29.05.2026
https://crimea.ria.ru/20260529/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-volgogradskuyu-oblast-vyroslo-do-dvukh-1156437092.html
Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух
Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух

Раненая при атаке ВСУ на Волгоградскую область женщина скончалась в больнице

10:36 29.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Волжск Волгоградской области, получившая ранения при ночной атаке беспилотников ВСУ, скончалась в больнице. Об этом сообщает администрация города в своем канале в МАКС.
В ночь на пятницу украинские БПЛА атаковали Волжск. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате удара погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии.
Как уточнили в администрации, погибший мужчина – охранник одного из предприятий химпрома, на который упали обломки дронов.
"Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", - сообщили власти.
Многоквартирные дома атака БПЛА не затронула.
"По результатам мониторинга экологической обстановки и отбора проб атмосферного воздуха на месте возгораний, вызванных падением обломков беспилотников, превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Все возгорания были оперативно ликвидированы", - добавили в администрации.
Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.
Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.
