Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух

Жительница города Волжск Волгоградской области, получившая ранения при ночной атаке беспилотников ВСУ, скончалась в больнице. Об этом сообщает администрация...

2026-05-29T10:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Волжск Волгоградской области, получившая ранения при ночной атаке беспилотников ВСУ, скончалась в больнице. Об этом сообщает администрация города в своем канале в МАКС.В ночь на пятницу украинские БПЛА атаковали Волжск. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате удара погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии.Как уточнили в администрации, погибший мужчина – охранник одного из предприятий химпрома, на который упали обломки дронов.Многоквартирные дома атака БПЛА не затронула.Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

