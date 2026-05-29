Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград
Один человек погиб и еще двое пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 29.05.2026
08:59 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его данным, в ночь на пятницу украинские дроны били по жилым домам и энергетической инфраструктуре. Удары унесли жизнь одного человека.
"На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина, - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - цитирует главу региона правительство в канале в МАКС.
Кроме того, при падении обломков вражеских БПЛА вспыхнули пожары на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
"На данный момент все возгорания ликвидированы. Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий", - добавил губернатор.
Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.
Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.
