Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград

Один человек погиб и еще двое пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T08:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По его данным, в ночь на пятницу украинские дроны били по жилым домам и энергетической инфраструктуре. Удары унесли жизнь одного человека.Кроме того, при падении обломков вражеских БПЛА вспыхнули пожары на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. "На данный момент все возгорания ликвидированы. Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий", - добавил губернатор.Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.

