https://crimea.ria.ru/20260529/bespilotniki-vsu-unichtozheny-nad-chernym-morem-1156455111.html

Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем

Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем

Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами России, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T20:54

2026-05-29T20:54

2026-05-29T20:59

пво

министерство обороны рф

черное море

курская область

брянская область

белгородская область

ростовская область

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами России, сообщает Минобороны.Удары были отражены в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.В ночь на пятницу российские военные уничтожили 208 вражеских беспилотников над Азовским морем, Крымом, Краснодарским краем и другими российскими регионами.В пятницу утром в порту Темрюка вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь потушили ближе к вечеру.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

курская область

брянская область

белгородская область

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, черное море, курская область, брянская область, белгородская область, ростовская область, новости сво, новости, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя