Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/bespilotniki-vsu-unichtozheny-nad-chernym-morem-1156455111.html
Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем
Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем
Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами России, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T20:54
2026-05-29T20:59
пво
министерство обороны рф
черное море
курская область
брянская область
белгородская область
ростовская область
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами России, сообщает Минобороны.Удары были отражены в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.В ночь на пятницу российские военные уничтожили 208 вражеских беспилотников над Азовским морем, Крымом, Краснодарским краем и другими российскими регионами.В пятницу утром в порту Темрюка вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь потушили ближе к вечеру.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
курская область
брянская область
белгородская область
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, черное море, курская область, брянская область, белгородская область, ростовская область, новости сво, новости, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем

ПВО сбила 24 беспилотника над Черным морем и четырьмя регионами России

20:54 29.05.2026 (обновлено: 20:59 29.05.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами России, сообщает Минобороны.
Удары были отражены в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу российские военные уничтожили 208 вражеских беспилотников над Азовским морем, Крымом, Краснодарским краем и другими российскими регионами.
В пятницу утром в порту Темрюка вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь потушили ближе к вечеру.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.
Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФЧерное мореКурская областьБрянская областьБелгородская областьРостовская областьНовости СВОНовостиАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Дефицит бензина в Крыму и слова Путина об окончании СВО: главное за день
21:55Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев
21:46Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
21:42Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра
21:36Парень проткнул руку и повис на заборе в Судаке
21:17В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки
21:10Инцидент с БПЛА в Румынии является провокацией Киева – посольство РФ
20:54Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
18:53Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
Лента новостейМолния