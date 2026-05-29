Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.05.2026

В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

2026-05-29T15:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.Опасения Анкары относительно рисков и угроз, которые несет для региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также предупреждения о возможных негативных последствиях для Турции "доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", добавили в дипведомстве."Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров сохраняют свою актуальность. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разработать меры, основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат, с целью предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса", - уточнили в МИД Турции.Накануне агентство Reuters сообщило, что в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделениюРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

