Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.Опасения Анкары относительно рисков и угроз, которые несет для региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также предупреждения о возможных негативных последствиях для Турции "доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", добавили в дипведомстве."Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров сохраняют свою актуальность. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разработать меры, основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат, с целью предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса", - уточнили в МИД Турции.Накануне агентство Reuters сообщило, что в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие

В Черном море беспилотник атаковал турецкое судно – два человека получили ранения

15:30 29.05.2026 (обновлено: 15:38 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"Стало известно, что вчера вечером (28 мая – ред.) судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта (Украина) в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения", - цитирует заявление РИА Новости.
Опасения Анкары относительно рисков и угроз, которые несет для региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также предупреждения о возможных негативных последствиях для Турции "доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", добавили в дипведомстве.
"Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров сохраняют свою актуальность. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разработать меры, основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат, с целью предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса", - уточнили в МИД Турции.
Накануне агентство Reuters сообщило, что в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.
Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
