https://crimea.ria.ru/20260529/bespilotnik-atakoval-turetskiy-korabl-v-chernom-more--est-ranenye-1156447261.html
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T15:30
2026-05-29T15:30
2026-05-29T15:38
турция
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
в мире
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650619_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c36ea302f845effc45973ebf7a3a2aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.Опасения Анкары относительно рисков и угроз, которые несет для региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также предупреждения о возможных негативных последствиях для Турции "доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", добавили в дипведомстве."Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров сохраняют свою актуальность. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разработать меры, основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат, с целью предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса", - уточнили в МИД Турции.Накануне агентство Reuters сообщило, что в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделениюРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
турция
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_382ff091d660aaf83afbe235f2061e81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, черное море, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, в мире, новости, безопасность
Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
В Черном море беспилотник атаковал турецкое судно – два человека получили ранения
15:30 29.05.2026 (обновлено: 15:38 29.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"Стало известно, что вчера вечером (28 мая – ред.) судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта (Украина) в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения", - цитирует заявление РИА Новости.
Опасения Анкары относительно рисков и угроз, которые несет для региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также предупреждения о возможных негативных последствиях для Турции "доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", добавили в дипведомстве.
"Наши призывы к обеспечению безопасности судоходства гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров сохраняют свою актуальность. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разработать меры, основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат, с целью предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса", - уточнили в МИД Турции.
Накануне агентство Reuters сообщило, что в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера
. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.
Ранее сообщалось
, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.
Также беспилотники нанесли удар
по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: