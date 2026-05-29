Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 уже развозят по заправкам в Севастополе. К утру субботы его можно будет купить. Об этом по итогам оперативного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.В пятницу он сообщал, что в городе бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС, поставки топлива ожидаются в течение дня. Он акцентировал, что власти делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Он призвал жителей и гостей города не создавать искусственный ажиотаж.В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Адреса заправок, на которых топливо есть в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе бензин Аи-95 и Аи-92 будет на заправках к утру 30 мая – Развожаев

21:55 29.05.2026 (обновлено: 22:00 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 уже развозят по заправкам в Севастополе. К утру субботы его можно будет купить. Об этом по итогам оперативного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В пятницу он сообщал, что в городе бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС, поставки топлива ожидаются в течение дня.
"Сейчас на все заправки сети АТАН развозят Аи-92 и Аи-95. С 11 утра начнется продажа топлива. Ожидаем, что на ТЭС с 7 утра будут доступны марки топлива Аи-95 NP и Аи-92. ДТ ультра есть и на АТАН, и на ТЭС, но не на всех станциях", - написал он в МАКС.
Он акцентировал, что власти делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Он призвал жителей и гостей города не создавать искусственный ажиотаж.
В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Адреса заправок, на которых топливо есть в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.
