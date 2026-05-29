Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев

Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев - РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T21:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 уже развозят по заправкам в Севастополе. К утру субботы его можно будет купить. Об этом по итогам оперативного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.В пятницу он сообщал, что в городе бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС, поставки топлива ожидаются в течение дня. Он акцентировал, что власти делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Он призвал жителей и гостей города не создавать искусственный ажиотаж.В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Адреса заправок, на которых топливо есть в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.

