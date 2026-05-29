Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.05.2026
Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО

Армия России освободила четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

12:16 29.05.2026 (обновлено: 12:25 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ.
"Российские войска освободили населенные пункты Караичное и Бударки в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области", сказано в сообщении.
Военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Бударки и Караичное на Харьковщине.
Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль Новоподгорное, а подразделения группировки "Восток" – Лесное в Днепропетровской области.
Всего за прошедшую неделю российскими войсками установлен контроль над десятью населенными пунктами, указали в ведомстве.
