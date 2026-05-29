Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске
2026-05-29T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в городе Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем СБУ, от которого получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда.Для совершения теракта фигурант получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельную бомбу, которую хранил по месту своего жительства.
В Новороссийске россиянин по заданию СБУ планировал подорвать пассажирский поезд – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в городе Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем СБУ, от которого получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда.
Для совершения теракта фигурант получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельную бомбу, которую хранил по месту своего жительства.
"Сотрудниками органов ФСБ России фигурант задержан при проведении рекогносцировки участка железнодорожного пути. В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено", - отметили в ФСБ.
