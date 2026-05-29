https://crimea.ria.ru/20260529/agent-sbu-planiroval-podorvat-passazhirskiy-poezd-v-novorossiyske-1156436084.html

Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске

Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске

В Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T10:00

2026-05-29T10:00

2026-05-29T10:00

новороссийск

краснодарский край

кубань

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

происшествия

новости

сбу (служба безопасности украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/52/1117545287_0:302:5100:3171_1920x0_80_0_0_30acb3a649627ebb83ae967819741df0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в городе Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем СБУ, от которого получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда.Для совершения теракта фигурант получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельную бомбу, которую хранил по месту своего жительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности

новороссийск

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, кубань, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, происшествия, новости, сбу (служба безопасности украины)