Выставка-ярмарка "Крымский сувенир" открылась в Саках
В Курортном парке в Саках проходит выставка-ярмарка крымской сувенирной продукции и церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Крымский сувенир". Об РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курортном парке в Саках проходит выставка-ярмарка крымской сувенирной продукции и церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Крымский сувенир". Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук."Вторую ежегодную премию "Крымский сувенир" мы решили провести в Саках, в Курортном парке. В этом году в семи номинациях по трем ценовым категориям приняли участие 47 крымских умельцев. Было подано 86 заявок", - рассказал Тихончук, отметив, что совсем скоро станут известны имена лучших из лучших.По его словам, главной целью конкурса является популяризация умельцев, которые своим творчеством рассказывают о Крыме и о его уникальности.Важно, чтобы туристы, которых в этом году ожидается свыше семи миллионов человек, приезжая в Крым, покупали сувениры, которые изготовлены местным мастерами, ремесленниками, теми людьми, которые славят крымскую туристическую отрасль, подытожил Тихончук.Победители II Конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир" получат эксклюзивные статуэтки, дипломы и ценные подарками.По информации минкурортов региона, в выставке-ярмарке участвуют свыше полусотни производителей сувенирной продукции, организованы мастер-классы по изготовлению плетеных и вязаных сувениров, сувениров из эпоксидной смолы, росписи по дереву и гипсу.В прошлом году выставка-ярмарка "Крымский сувенир" проходила в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим". Тогда около ста мастеров представили уникальные изделия — от традиционных народных промыслов до современных дизайнерских сувениров.Ранее президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая рассказала, что перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир.Конкурс проводится Комитетом Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым в семи номинациях: этнографический сувенир, сувенир территории, музейный сувенир, событийный сувенир, сувенир-игрушка, линейка сувенирной продукции, гастрономический сувенир.
12:00 28.05.2026 (обновлено: 12:07 28.05.2026)
