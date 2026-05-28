Выходные в Крыму: крымчане будут отдыхать четыре дня - РИА Новости Крым, 28.05.2026

В Крыму на этой рабочей неделе выпадает четыре выходных дня, с 29 мая по 1 июня включительно. Дополнительные выходные дни были установлены указами главы Крыма... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T07:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на этой рабочей неделе выпадает четыре выходных дня, с 29 мая по 1 июня включительно. Дополнительные выходные дни были установлены указами главы Крыма Сергея Аксенова.Текущая рабочая неделя в республике – четырехдневная по случаю религиозного праздника Курбан-байрам, который приходится на пятницу, 29 мая. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Таким образом, рабочая неделя длится с 25 по 28 мая включительно, после чего крымчан ждут четыре выходных дня – с 29 мая по 1 июня.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства.

