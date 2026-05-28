Воздушная тревога в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
В Севастополе звучат сирены в третий раз за сутки - в регионе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно...
2026-05-28T16:31
В Севастополе объявили воздушную тревогу третий раз за сутки
15:59 28.05.2026 (обновлено: 16:31 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены в третий раз за сутки - в регионе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале в МАКС.
Это третья тревога за четверг. Первую объявили еще ночью - в 2.52, она продлилась до 3.37. ПВО сбила над Севастополем вражеский дрон. Днем сирены в городе включали
в 13:37. Опасность сохранялась около 40 минут.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
