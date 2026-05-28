В Симферополе за год отремонтировали 23 дороги - РИА Новости Крым, 28.05.2026

В 2025 году выполнен ремонт 23 автомобильных дорог, 68 придомовых территорий. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в ходе очередной... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году выполнен ремонт 23 автомобильных дорог, 68 придомовых территорий. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в ходе очередной сессии Симферопольского городского совета.Также глава администрации представил доклад о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Симферополя в 2025 году.В нем говорится, что за 2025 год проведен капитальный ремонт в 27 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждениях, 52 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилые помещения по договорам найма специализированного жилого фонда. Также по итогам года количество завершенных строительством объектов достигло наибольшего значения с 2021 года — 139 объектов. Для сравнения в 2021 году этот показатель составлял 7 объектов, в 2022 — 26, в 2023 — 52, в 2024 — 86. Поддержание санитарного порядка осуществлялось на 1239 улицах, в парках, скверах, набережной реки Салгир. Светодиодным освещением обустроено 90 участков улично-дорожной сети, 27 дворовых пространств, 2 пешеходные дорожки. Общая их протяженность — 47 километров.

