В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук

Ушел из жизни участник партизанского движения и впоследствии его исследователь и хранитель памяти Евгений Борисович Мельничук. РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ушел из жизни участник партизанского движения и впоследствии его исследователь и хранитель памяти Евгений Борисович Мельничук.Подполковник в отставке, ветеран разведки Черноморского флота, историк и писатель, он скончался в Севастополе на 95-м году жизни, сообщает музей-заповедник "Судакская крепость".Евгений Борисович родился на Житомирщине. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и бабушкой принимал участие в партизанском движении на Украине, в составе партизанского соединения Сидора Ковпака.В 1951 году Евгений Борисович был призван на срочную службу на Черноморский флот. Там он и начал интересоваться крымскими партизанами.После срочной службы Евгений Мельничук окончил зенитно-артиллерийское училище, служил в частях противовоздушной обороны. В 1983 году ушел в отставку и жил в Севастополе, более 40 лет вместе с супругой занимался исследованием партизанского движения в Крыму, издавал свои многочисленные статьи в периодике, много выступал в СМИ, его труды стали классикой для исследователей жизни крымских партизан.Также по инициативе Евгения Борисовича с середины 1980-х годов в крымских лесах от Севастополя до Феодосии были установлены более 50 информационных досок и обелисков, посвященных событиям партизанской борьбы с немецко-румынскими захватчиками, многие туристические маршруты в Крыму были разработаны по точкам, указанным Евгением Борисовичем, последний открыли 8 мая этого года. "Евгений Борисович запомнился нам и своими выступлениями на партизанских встречах на Нижнем Кокасане. Он говорил, опираясь на документы и достоверные факты и свидетельства, слушать его можно было часами. Светлая голова, крепкая память, логика повествования, несмотря на преклонный возраст оратора, поражали всех и служили примером. Стойкость и выдержка, преданность своему делу и памяти героев, искреннее служение исторической правде – вот что отличало известного крымского краеведа", - пишут сотрудники музея-заповедника на официальной странице в социальных сетях.Множество организаций и историков выражают соболезнования родным и близким Евгения Борисовича.Последние месяцы он тяжело болел. Его не стало утром 27 мая, его главный труд, посвященный хронике партизанского движения, был в подготовке к изданию, и обязательно будет издан, заверили родственники усопшего.

