Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/v-sevastopole-skonchalsya-istorik-partizanskogo-dvizheniya-evgeniy-melnichuk-1156420936.html
В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук
В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук
Ушел из жизни участник партизанского движения и впоследствии его исследователь и хранитель памяти Евгений Борисович Мельничук. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T16:25
2026-05-28T16:25
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
партизанское движение в крыму
память
утраты
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156420809_0:274:1080:882_1920x0_80_0_0_704f5b442c0f3afb3707c22678d53e49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ушел из жизни участник партизанского движения и впоследствии его исследователь и хранитель памяти Евгений Борисович Мельничук.Подполковник в отставке, ветеран разведки Черноморского флота, историк и писатель, он скончался в Севастополе на 95-м году жизни, сообщает музей-заповедник "Судакская крепость".Евгений Борисович родился на Житомирщине. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и бабушкой принимал участие в партизанском движении на Украине, в составе партизанского соединения Сидора Ковпака.В 1951 году Евгений Борисович был призван на срочную службу на Черноморский флот. Там он и начал интересоваться крымскими партизанами.После срочной службы Евгений Мельничук окончил зенитно-артиллерийское училище, служил в частях противовоздушной обороны. В 1983 году ушел в отставку и жил в Севастополе, более 40 лет вместе с супругой занимался исследованием партизанского движения в Крыму, издавал свои многочисленные статьи в периодике, много выступал в СМИ, его труды стали классикой для исследователей жизни крымских партизан.Также по инициативе Евгения Борисовича с середины 1980-х годов в крымских лесах от Севастополя до Феодосии были установлены более 50 информационных досок и обелисков, посвященных событиям партизанской борьбы с немецко-румынскими захватчиками, многие туристические маршруты в Крыму были разработаны по точкам, указанным Евгением Борисовичем, последний открыли 8 мая этого года. "Евгений Борисович запомнился нам и своими выступлениями на партизанских встречах на Нижнем Кокасане. Он говорил, опираясь на документы и достоверные факты и свидетельства, слушать его можно было часами. Светлая голова, крепкая память, логика повествования, несмотря на преклонный возраст оратора, поражали всех и служили примером. Стойкость и выдержка, преданность своему делу и памяти героев, искреннее служение исторической правде – вот что отличало известного крымского краеведа", - пишут сотрудники музея-заповедника на официальной странице в социальных сетях.Множество организаций и историков выражают соболезнования родным и близким Евгения Борисовича.Последние месяцы он тяжело болел. Его не стало утром 27 мая, его главный труд, посвященный хронике партизанского движения, был в подготовке к изданию, и обязательно будет издан, заверили родственники усопшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизанГранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаныБрал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
https://crimea.ria.ru/20260508/v-sevastopole-poyavilsya-novyy-istoricheskiy-marshrut-1155868668.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156420809_0:173:1080:983_1920x0_80_0_0_75b6390c683d3d7ede66d721531bccd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, партизанское движение в крыму, память, утраты, история
В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук

Умер севастопольский историк и участник партизанского движения Евгений Мельничук

16:25 28.05.2026
 
© Музей-заповедник "Судакская крепость". В Севастополе скончался исследователь партизан Крыма Евгений Мельничук
В Севастополе скончался исследователь партизан Крыма Евгений Мельничук
© Музей-заповедник "Судакская крепость".
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ушел из жизни участник партизанского движения и впоследствии его исследователь и хранитель памяти Евгений Борисович Мельничук.
Подполковник в отставке, ветеран разведки Черноморского флота, историк и писатель, он скончался в Севастополе на 95-м году жизни, сообщает музей-заповедник "Судакская крепость".
Евгений Борисович родился на Житомирщине. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и бабушкой принимал участие в партизанском движении на Украине, в составе партизанского соединения Сидора Ковпака.
"Дом Мельничуков был явочной квартирой подпольщиков и партизан. Мальчик Женя выполнял опасные поручения: был связным, привлекался к разведке, участвовал в операциях", - сообщили в музее.
В 1951 году Евгений Борисович был призван на срочную службу на Черноморский флот. Там он и начал интересоваться крымскими партизанами.
После срочной службы Евгений Мельничук окончил зенитно-артиллерийское училище, служил в частях противовоздушной обороны. В 1983 году ушел в отставку и жил в Севастополе, более 40 лет вместе с супругой занимался исследованием партизанского движения в Крыму, издавал свои многочисленные статьи в периодике, много выступал в СМИ, его труды стали классикой для исследователей жизни крымских партизан.
Также по инициативе Евгения Борисовича с середины 1980-х годов в крымских лесах от Севастополя до Феодосии были установлены более 50 информационных досок и обелисков, посвященных событиям партизанской борьбы с немецко-румынскими захватчиками, многие туристические маршруты в Крыму были разработаны по точкам, указанным Евгением Борисовичем, последний открыли 8 мая этого года.
"Евгений Борисович запомнился нам и своими выступлениями на партизанских встречах на Нижнем Кокасане. Он говорил, опираясь на документы и достоверные факты и свидетельства, слушать его можно было часами. Светлая голова, крепкая память, логика повествования, несмотря на преклонный возраст оратора, поражали всех и служили примером. Стойкость и выдержка, преданность своему делу и памяти героев, искреннее служение исторической правде – вот что отличало известного крымского краеведа", - пишут сотрудники музея-заповедника на официальной странице в социальных сетях.
Множество организаций и историков выражают соболезнования родным и близким Евгения Борисовича.
Последние месяцы он тяжело болел. Его не стало утром 27 мая, его главный труд, посвященный хронике партизанского движения, был в подготовке к изданию, и обязательно будет издан, заверили родственники усопшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
В Севастополе появился новый исторический маршрут
8 мая, 16:06
В Севастополе появился новый исторический маршрут
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПартизанское движение в КрымуПамятьУтратыИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
17:22Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
17:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова выросла очередь
16:52В Адыгее ввели режим ЧС
16:47Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
16:37Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
16:34Крымский мост открыт
16:28Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
16:25В Крыму отбой ракетной опасности
16:25В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук
16:16В Большой Ялте громко – что происходит
16:08"Решительно поддерживаем": в Европе пожелали России победы в СВО
16:00В Крыму объявлена ракетная опасность
15:59Воздушная тревога в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
15:58Движение по Крымскому мосту перекрыто
15:51В Судаке больше десятка улиц и переулков остались без света
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
Лента новостейМолния