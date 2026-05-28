В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи - РИА Новости Крым, 28.05.2026

В Балаклаве начали реставрировать два исторических дома – дачу врача Педькова и дачу Щербина, оба здания являются объектами культурного наследия. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Балаклаве начали реставрировать два исторических дома – дачу врача Педькова и дачу Щербина, оба здания являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Все необходимые документы и согласования уже получены. Восстанавливать здания будет тот же инвестор, который приводит в порядок кинотеатр "Родина" и охотничий домик князя Юсупова. Проект разработан известным петербургским бюро "Студия 44", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.Развожаев уточнил, что дома были построены в конце 1890-х – начале 1900-х годов. Они оба формируют архитектурный ансамбль Балаклавы начала ХХ века. За годы перестроек они сильно обветшали: по фасадам пошли глубокие трещины, штукатурка отваливается, стены покрылись плесенью. Перед стартом работ отсюда вывезли больше четырех тонн мусора.На "Даче Щербина" уберут поздние деревянные пристройки, откроют заложенную террасу на втором этаже, восстановят лестницу у северного фасада и ограждение из балясин. На фасаде снова появится утраченный декор, а окнам вернут прежний рисунок переплетов.На "Даче врача Педькова" реставраторы восстановят окна и двери до исторических размеров, вернут на место крыльцо с восточной стороны дома, ограждения балконов, металлический навес, крышу и фасадный декор.Завершить реставрацию планируется в 2028 году. После этого в зданиях откроется уютный бутик-отель на семь номеров."Из-за камерного формата проекта срок окупаемости инвестиций в реставрацию остается достаточно длительным. Однако инвестор взял на себя важную задачу — вернуть к жизни исторические здания, сохранив их уникальный облик", - заключил Развожаев.

