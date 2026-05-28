В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи
В Балаклаве начали реставрировать два исторических дома – дачу врача Педькова и дачу Щербина, оба здания являются объектами культурного наследия. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи

13:59 28.05.2026 (обновлено: 14:04 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Балаклаве начали реставрировать два исторических дома – дачу врача Педькова и дачу Щербина, оба здания являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Все необходимые документы и согласования уже получены. Восстанавливать здания будет тот же инвестор, который приводит в порядок кинотеатр "Родина" и охотничий домик князя Юсупова. Проект разработан известным петербургским бюро "Студия 44", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Развожаев уточнил, что дома были построены в конце 1890-х – начале 1900-х годов. Они оба формируют архитектурный ансамбль Балаклавы начала ХХ века. За годы перестроек они сильно обветшали: по фасадам пошли глубокие трещины, штукатурка отваливается, стены покрылись плесенью. Перед стартом работ отсюда вывезли больше четырех тонн мусора.
"Главная цель — вернуть зданиям первоначальный вид и назначение. Дачи станут доступны для отдыха", - добавил губернатор.
На "Даче Щербина" уберут поздние деревянные пристройки, откроют заложенную террасу на втором этаже, восстановят лестницу у северного фасада и ограждение из балясин. На фасаде снова появится утраченный декор, а окнам вернут прежний рисунок переплетов.
На "Даче врача Педькова" реставраторы восстановят окна и двери до исторических размеров, вернут на место крыльцо с восточной стороны дома, ограждения балконов, металлический навес, крышу и фасадный декор.
Завершить реставрацию планируется в 2028 году. После этого в зданиях откроется уютный бутик-отель на семь номеров.
"Из-за камерного формата проекта срок окупаемости инвестиций в реставрацию остается достаточно длительным. Однако инвестор взял на себя важную задачу — вернуть к жизни исторические здания, сохранив их уникальный облик", - заключил Развожаев.
