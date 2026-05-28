В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
В Севастополе в канун открытия пляжного сезона для удобства пассажиров ввели изменения в работе нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в канун открытия пляжного сезона для удобства пассажиров ввели изменения в работе нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В частности, будет увеличено количество рейсов на маршруте № 42 "площадь Захарова — Андреевка". Маршрут № 75 "Казачья бухта — пляж Омега" продлят до парковки в районе парка Победы.
Также до пляжей "Учкуевка" и "Нахимовец" запустят сезонные маршруты №50 "площадь Захарова — Учкуевка" и №50А "площадь Захарова — пляж "Нахимовец" — Учкуевка-2".
Кроме того, будут работать сезонные межрегиональные маршруты №47-С "Севастополь — Орлиное — Форос" и № 48С "Орлиное — Форос".
"Почти все изменения вступят в силу 1 июня и будут действовать все лето. Маршрут №50 начнет работу вместе с открытием городского пляжа с 15 июня", - уточнил Развожаев.
