В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками

В Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки. Об этом РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки. Об этом сообщает региональное управление полиции.35-летний мужчина из Свердловской области, прогуливаясь по Севастополю, увидел в одном из дворов Mercedes-Benz. Иномарка оказалась не заперта, злоумышленник сел за руль и поехал покататься, а затем - на пикник с шашлыками. Машину законному владельцу он вернул только на следующий день - припарковал неподалеку от того места, где взял.Спонтанное желание прокатиться на чужом автомобиле может обернуться угонщику наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет, подытожили в ведомстве.Ранее также в Севастополе правоохранители задержали приезжего рецидивиста за кражу денег у работодателя и угон автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыДавно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки

