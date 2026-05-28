В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе изменился порядок для инвесторов-застройщиков. В частности, инвестор должен будет передать 10% построенного жилья в пользу города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков

В Севастополе инвесторы будут передавать 10% квартир городу на социальные цели

18:10 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе изменился порядок для инвесторов-застройщиков. В частности, инвестор должен будет передать 10% построенного жилья в пользу города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Главная цель – сделать процесс понятнее и получить квартиры для города, которые пойдут на выполнение социальных обязательств", – написал в своем канале в МАКС губернатор.
Ключевыми изменениям губернатор назвал социальный блок. Теперь, если инвестор строит многоквартирный дом, он обязан передать городу не менее 10% всех квартир.
"При этом 90% квартир должны быть площадью 33–42 квадрата, не на первом и не на последнем этажах; 5% – на первом этаже для маломобильных групп населения; еще 5% – на первом этаже с полной доступностью для инвалидов-колясочников", – пояснил Развожаев.
А передать квартиры застройщик обязан не позднее, чем через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию. В квартирах должна быть сделана внутренняя отделка по регламенту, добавил глава города.
Кроме того, меняются сроки исполнения договора. Ранее он фактически привязывался к реализации проекта без каких-либо ограничений. Теперь регламент устанавливает срок в 10 лет. По словам Михаила Развожаева, таким образом инвестор видит временные рамки, а город получает определенность.
Также документах будут четко прописаны правила внесения изменений в договор по просьбе инвестора и контроль стройки правительством города.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе возводят 34 новых дома. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами.
