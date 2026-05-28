В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков

2026-05-28T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе изменился порядок для инвесторов-застройщиков. В частности, инвестор должен будет передать 10% построенного жилья в пользу города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ключевыми изменениям губернатор назвал социальный блок. Теперь, если инвестор строит многоквартирный дом, он обязан передать городу не менее 10% всех квартир."При этом 90% квартир должны быть площадью 33–42 квадрата, не на первом и не на последнем этажах; 5% – на первом этаже для маломобильных групп населения; еще 5% – на первом этаже с полной доступностью для инвалидов-колясочников", – пояснил Развожаев.А передать квартиры застройщик обязан не позднее, чем через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию. В квартирах должна быть сделана внутренняя отделка по регламенту, добавил глава города.Кроме того, меняются сроки исполнения договора. Ранее он фактически привязывался к реализации проекта без каких-либо ограничений. Теперь регламент устанавливает срок в 10 лет. По словам Михаила Развожаева, таким образом инвестор видит временные рамки, а город получает определенность.Также документах будут четко прописаны правила внесения изменений в договор по просьбе инвестора и контроль стройки правительством города.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе возводят 34 новых дома. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами.

