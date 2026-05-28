В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов

Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T15:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении. Также в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

