В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
В Севастополе военные с оружием учатся отбивать атаки диверсантов

15:35 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.
Также в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные громкие взрывы", - предупредил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
