https://crimea.ria.ru/20260528/v-sevastopole-gromko---voennye-uchatsya-otbivat-ataki-diversantov-1156418339.html
В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T15:35
2026-05-28T15:35
2026-05-28T15:35
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении. Также в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновВ Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_75:0:1515:1080_1920x0_80_0_0_a701971aacf2f2d6112aa6954b3f7670.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
В Севастополе военные с оружием учатся отбивать атаки диверсантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут услышать до конца дня, связаны с противодиверсионными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.
Также в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные громкие взрывы", - предупредил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: