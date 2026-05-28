В России вводят новые ГОСТы на туалетную бумагу и унитазы

2026-05-28T09:22

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В России с 1 июня вступают в силу новые ГОСТы, которые затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости.Так, в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. При этом новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов.Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.Кроме того, вступает в силу новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки.

