В России вводят новые ГОСТы на туалетную бумагу и унитазы
2026-05-28T09:22
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В России с 1 июня вступают в силу новые ГОСТы, которые затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости.
"С 1 июня вступает в силу ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, который будет содержать их более подробную классификацию", - говорится в сообщении.
Так, в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. При этом новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов.
Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.
Кроме того, вступает в силу новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки.
"Предусматривается, что изделия должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями. Товары могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой", – указывает агентство.
