В России снизилась детская смертность от рака

В России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T19:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".Ранее президент Владимир Путин заявил, что впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума.Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.

