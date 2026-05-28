Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась детская смертность от рака - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/v-rossii-snizilas-detskaya-smertnost-ot-raka-1156427365.html
В России снизилась детская смертность от рака
В России снизилась детская смертность от рака - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В России снизилась детская смертность от рака
В России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T19:07
2026-05-28T19:07
новости
михаил мурашко
здоровье
здравоохранение в россии
онкология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f8aa54d48ee463ab0646b0ace96a2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".Ранее президент Владимир Путин заявил, что впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума.Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинНа "Госуслугах" изменились сроки записи к врачуВ Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9fa208c3d494cee551c8ed917b12659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, михаил мурашко, здоровье, здравоохранение в россии, онкология
В России снизилась детская смертность от рака

В России снизилась детская смертность от рака более чем на 5 процентов

19:07 28.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года, она снизилась более чем на 5%, это очень хорошие результаты для столь тяжелых заболеваний", – цитирует РИА Новости Михаила Мурашко.
Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".
Ранее президент Владимир Путин заявил, что впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума.
Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу
В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
 
НовостиМихаил МурашкоЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииОнкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
20:43Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
20:40Путин в Астане посетил выставку проектов стран ЕАЭС по цифровым технологиям
20:35В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей
20:27ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
20:11В Сочи откроют единственный в России летний сноупарк
20:03В Феодосии перекроют участок Керченского шоссе
19:48Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
19:22Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
19:07В России снизилась детская смертность от рака
18:53Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад
18:28Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
17:22Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
17:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова выросла очередь
16:52В Адыгее ввели режим ЧС
16:47Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
16:37Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
16:34Крымский мост открыт
Лента новостейМолния