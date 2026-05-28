В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей
Решение Стокгольма передать истребители "Грипен" Киеву, способны привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в Швеции. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T20:35
оружие
швеция
украина
поставки западного оружия украине
истребители gripen
политика
новости сво
новости
В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей

20:35 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Решение Стокгольма передать истребители "Грипен" Киеву, способны привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в Швеции.
"Такие шаги Швеции способны привести лишь к эскалации конфликта и способствовать новым преступлениям украинских последователей нацистов", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что сделка Швеции и Украины по боевым самолетам особенно цинична на фоне варварского удара киевских боевиков по Старобельску в ночь на 22 мая.
Таким образом Швеция берет на себя часть ответственности за преступления украинских последователей нацистов, заявили посольство России в Стокгольме.
"Это означает, что Швеция берет на себя часть политической и моральной ответственности за подобное развитие событий", - говорится в комментарии посольства.
В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.
28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.
