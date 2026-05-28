В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей

В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Решение Стокгольма передать истребители "Грипен" Киеву, способны привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в Швеции. РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Решение Стокгольма передать истребители "Грипен" Киеву, способны привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в Швеции.В заявлении отмечается, что сделка Швеции и Украины по боевым самолетам особенно цинична на фоне варварского удара киевских боевиков по Старобельску в ночь на 22 мая.Таким образом Швеция берет на себя часть ответственности за преступления украинских последователей нацистов, заявили посольство России в Стокгольме."Это означает, что Швеция берет на себя часть политической и моральной ответственности за подобное развитие событий", - говорится в комментарии посольства.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей погибли при ударе ВСУ по ГорловкеИностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР

