Рейтинг@Mail.ru
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260528/v-krymu-voditel-nasmert-sbil-rebenka-na-zebre---prigovor-suda-1156418126.html
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T15:28
2026-05-28T15:28
ситуация на дорогах крыма
новости
новости крыма
прокуратура республики крым
крым
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156417982_0:122:1171:780_1920x0_80_0_0_edec03ee6636a015645af3ba00a96dd0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Смертельное ДТП произошло 27 ноября прошлого года в селе Фонтаны Симферопольского района. 42-летний мужчина за рулем легковушки двигался на высокой скорости, значительно превышающей ту, которая разрешена в границах населенного пункта. Он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия, напомнили в надзорном ведомстве.Также подсудимый выплатит семье погибшего ребенка компенсацию морального ущерба на сумму 5,3 млн рублей, гражданский иск удовлетворен, уточнили в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что 21 мая в Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. А 18 мая 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отецЛетел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в заборНа Кубани иномарка сбила мать с младенцем в коляске на переходе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156417982_61:0:1101:780_1920x0_80_0_0_b3e1c4b020af20da4590036f783b76af.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, прокуратура республики крым, крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда

В Крыму водитель за гибель ребенка на "зебре" получил три года колонии-поселения

15:28 28.05.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре"
В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на зебре
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Смертельное ДТП произошло 27 ноября прошлого года в селе Фонтаны Симферопольского района. 42-летний мужчина за рулем легковушки двигался на высокой скорости, значительно превышающей ту, которая разрешена в границах населенного пункта. Он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия, напомнили в надзорном ведомстве.
"Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сообщили в прокуратуре, отметив, что в ходе следствия и в суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Также подсудимый выплатит семье погибшего ребенка компенсацию морального ущерба на сумму 5,3 млн рублей, гражданский иск удовлетворен, уточнили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что 21 мая в Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. А 18 мая 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
На Кубани иномарка сбила мать с младенцем в коляске на переходе
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиНовости КрымаПрокуратура Республики КрымКрымПроисшествияДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
15:18В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
15:10В Черном море дроны атаковали три танкера
15:01На летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей
14:53Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
14:45"Крыммедстрах" отмечает 12 лет работы в системе ОМС Крыма
14:38Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
14:31Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
14:25Под Симферополем без света остались пять сел
14:25Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
14:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:12В Крыму открывают доступ к Бакальской косе
13:59В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи
13:50Штормовой ветер обрушится на Крым
13:45Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВО
13:37В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:28Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 году
13:14СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
Лента новостейМолния