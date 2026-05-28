В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда

В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Смертельное ДТП произошло 27 ноября прошлого года в селе Фонтаны Симферопольского района. 42-летний мужчина за рулем легковушки двигался на высокой скорости, значительно превышающей ту, которая разрешена в границах населенного пункта. Он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия, напомнили в надзорном ведомстве.Также подсудимый выплатит семье погибшего ребенка компенсацию морального ущерба на сумму 5,3 млн рублей, гражданский иск удовлетворен, уточнили в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что 21 мая в Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. А 18 мая 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отецЛетел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в заборНа Кубани иномарка сбила мать с младенцем в коляске на переходе

