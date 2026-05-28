В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда

В Крыму водитель за гибель ребенка на "зебре" получил три года колонии-поселения
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму водитель, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе под Симферополем, получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Смертельное ДТП произошло 27 ноября прошлого года в селе Фонтаны Симферопольского района. 42-летний мужчина за рулем легковушки двигался на высокой скорости, значительно превышающей ту, которая разрешена в границах населенного пункта. Он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия, напомнили в надзорном ведомстве.
"Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сообщили в прокуратуре, отметив, что в ходе следствия и в суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Также подсудимый выплатит семье погибшего ребенка компенсацию морального ущерба на сумму 5,3 млн рублей, гражданский иск удовлетворен, уточнили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что 21 мая в Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. А 18 мая 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки.
