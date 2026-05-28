В Крыму открывают доступ к Бакальской косе
2026-05-28T14:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Доступ к берегу у села Портовое в Раздольненском районе Крыма, а также к побережью ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" будет открыт с 29 мая. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Бакальская коса до этого периода была закрыта в целях безопасности. После открытия доступа посещать береговую линию можно будет только в светлое время суток - с 08:00 до 20:00, добавил Олейник.
В Крыму открывают доступ к Бакальской косе

В Крыму доступ к берегу у села Портовое и побережью парка "Бакальская коса" откроют 29 мая

14:12 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Доступ к берегу у села Портовое в Раздольненском районе Крыма, а также к побережью ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" будет открыт с 29 мая. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.
"Уважаемые жители и гости Раздольненского района! С завтрашнего дня открывается доступ к береговой линии у села Портовое и побережью ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса", - написал он в своих официальных соцсетях.
Бакальская коса до этого периода была закрыта в целях безопасности. После открытия доступа посещать береговую линию можно будет только в светлое время суток - с 08:00 до 20:00, добавил Олейник.
