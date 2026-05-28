В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС
В Крыму уже более сотни элетрозарядных станций, их продолжают устанавливать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов. Субсидии на эти работы... РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму уже более сотни элетрозарядных станций, их продолжают устанавливать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов. Субсидии на эти работы теперь выдает заявителям напрямую Минпромторг РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.Установка в Крыму электрозаправок ведется с 2018 года – с тех пор, как начала работу федеральная программа по субсидированию электрических зарядных станций, отметил министр.В 2025 году, по его словам, в Крыму установили четыре десятка станций, хотя планы были на большее."Мы выдавали субсидию, и победители по конкурсу установили 41 станцию. По плану было 50. Девять станций – там технический вопрос с землей не был решен", – сказал министр.К сегодняшнему дню федеральные требования поменялись, и теперь субсидию доводят не в республику, а напрямую предпринимателю, отметил он.В этом году, по его словам, из Крыма в Минпром РФ заявились две или три компании, но сколько они построят электрозарядных станций (ЭЗС), в республике будут подсчитывать по итогам года, сказал Воронкин.Он напомнил, что Минтопэнерго совместно с Министерством экономического развития Республики Крым и "Домом предпринимателя" сформировали интерактивную карту электрозаправок в Крыму, которая опубликована и по сей день актуальна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" установят 11 зарядных станций для электрокаров Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму уже более сотни элетрозарядных станций, их продолжают устанавливать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов. Субсидии на эти работы теперь выдает заявителям напрямую Минпромторг РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
Установка в Крыму электрозаправок ведется с 2018 года – с тех пор, как начала работу федеральная программа по субсидированию электрических зарядных станций, отметил министр.

"И за этот период благодаря целевой федеральной субсидии в республике больше 100 заправочных станций было установлено как на автомобильных заправочных станциях, так и в черте населенных пунктов", – сказал Воронкин.

В 2025 году, по его словам, в Крыму установили четыре десятка станций, хотя планы были на большее.
"Мы выдавали субсидию, и победители по конкурсу установили 41 станцию. По плану было 50. Девять станций – там технический вопрос с землей не был решен", – сказал министр.
К сегодняшнему дню федеральные требования поменялись, и теперь субсидию доводят не в республику, а напрямую предпринимателю, отметил он.
В этом году, по его словам, из Крыма в Минпром РФ заявились две или три компании, но сколько они построят электрозарядных станций (ЭЗС), в республике будут подсчитывать по итогам года, сказал Воронкин.
Он напомнил, что Минтопэнерго совместно с Министерством экономического развития Республики Крым и "Домом предпринимателя" сформировали интерактивную карту электрозаправок в Крыму, которая опубликована и по сей день актуальна.

"В ней указаны технические характеристики заправочных комплексов, то есть и рукава, и номинал поставки электричества", – пояснил Воронкин.

