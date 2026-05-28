https://crimea.ria.ru/20260528/v-krymu-eletrozaryadnye-stantsii-ustanavlivayut-na-azs-1156407591.html

В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС

В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС - РИА Новости Крым, 28.05.2026

В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС

В Крыму уже более сотни элетрозарядных станций, их продолжают устанавливать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов. Субсидии на эти работы... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T21:32

2026-05-28T21:32

2026-05-28T21:32

азс

крым

владимир воронкин

электромобиль

топливо

топливо в крыму

новости крыма

минтопэнерго крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/12/1119589511_0:0:2625:1476_1920x0_80_0_0_9c93c86da5f72730df27b2bd43d275c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму уже более сотни элетрозарядных станций, их продолжают устанавливать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов. Субсидии на эти работы теперь выдает заявителям напрямую Минпромторг РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.Установка в Крыму электрозаправок ведется с 2018 года – с тех пор, как начала работу федеральная программа по субсидированию электрических зарядных станций, отметил министр.В 2025 году, по его словам, в Крыму установили четыре десятка станций, хотя планы были на большее."Мы выдавали субсидию, и победители по конкурсу установили 41 станцию. По плану было 50. Девять станций – там технический вопрос с землей не был решен", – сказал министр.К сегодняшнему дню федеральные требования поменялись, и теперь субсидию доводят не в республику, а напрямую предпринимателю, отметил он.В этом году, по его словам, из Крыма в Минпром РФ заявились две или три компании, но сколько они построят электрозарядных станций (ЭЗС), в республике будут подсчитывать по итогам года, сказал Воронкин.Он напомнил, что Минтопэнерго совместно с Министерством экономического развития Республики Крым и "Домом предпринимателя" сформировали интерактивную карту электрозаправок в Крыму, которая опубликована и по сей день актуальна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" установят 11 зарядных станций для электрокаров Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азс, крым, владимир воронкин, электромобиль, топливо, топливо в крыму, новости крыма, минтопэнерго крыма