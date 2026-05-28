В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах - РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T11:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Работы по подключению к электричеству земельных участков, выделенных бойцам спецоперации и их семьям в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма, завершат до конца текущего года. В Симферопольском районе и в Феодосии сети введут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.По его словам, электрификация земельных участков для участников СВО ведется с 2023 года. Сначала был сформирован список участков, затем специалисты начали подводить к ним инфраструктуру.Еще с двумя объектами, которые обеспечат электрификацию участков в жилых массивах, начнут работать в текущем году, а завершат в следующем, добавил Воронкин.

