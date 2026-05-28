Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/v-krymu-do-kontsa-goda-provedut-svet-k-uchastkam-boytsov-svo-v-chetyrekh-rayonakh-1156406238.html
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
Работы по подключению к электричеству земельных участков, выделенных бойцам спецоперации и их семьям в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма, завершат до... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T11:50
2026-05-28T11:50
крым
владимир воронкин
электроэнергия
электросети
электричество
электросети крыма
помощь бойцам сво
участники сво
земля в крыму для участников сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252572_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f461d831be6d097035beab8d4144f6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Работы по подключению к электричеству земельных участков, выделенных бойцам спецоперации и их семьям в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма, завершат до конца текущего года. В Симферопольском районе и в Феодосии сети введут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.По его словам, электрификация земельных участков для участников СВО ведется с 2023 года. Сначала был сформирован список участков, затем специалисты начали подводить к ним инфраструктуру.Еще с двумя объектами, которые обеспечат электрификацию участков в жилых массивах, начнут работать в текущем году, а завершат в следующем, добавил Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца годаВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОСписать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252572_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b34d8aa589ded3c44fd57ef492fedcb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир воронкин, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, помощь бойцам сво, участники сво, земля в крыму для участников сво, новости крыма
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах

В четырех районах Крыма до конца года проведут электричество на участки бойцов СВО

11:50 28.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Работы по подключению к электричеству земельных участков, выделенных бойцам спецоперации и их семьям в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма, завершат до конца текущего года. В Симферопольском районе и в Феодосии сети введут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.
По его словам, электрификация земельных участков для участников СВО ведется с 2023 года. Сначала был сформирован список участков, затем специалисты начали подводить к ним инфраструктуру.
"По городу Феодосия – там два населенных пункта – мы уже работы закончили и вводим в эксплуатацию объекты. В Симферопольском районе тоже один объект уже завершен, вводим его в эксплуатацию... Сейчас еще в работе Бахчисарайский район и Ленинский. До конца года планируем 12 объектов ввести", – рассказал министр.
Еще с двумя объектами, которые обеспечат электрификацию участков в жилых массивах, начнут работать в текущем году, а завершат в следующем, добавил Воронкин.
"Это достаточно большие объекты: класс напряжения 110 кВ. Это подводящая сеть электроснабжения и реконструкция самой подстанции с переходом 35 мВт на 100 мВт", – пояснил министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца года
В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
 
КрымВладимир ВоронкинЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоЭлектросети КрымаПомощь бойцам СВОУчастники СВОЗемля в Крыму для участников СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Армия России освободила Нововасилевку в Харьковской области
12:25Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
12:16Рейд в Севастополе открыли
12:08Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
12:00Выставка-ярмарка "Крымский сувенир" открылась в Саках
11:50В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
11:35В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
11:27ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
11:22В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
11:18Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
11:14Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
11:03Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу
10:55Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
10:53В Симферополе произошла разгерметизация газопровода
10:47Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона
10:30Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45
10:27Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
10:19Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
10:09Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
10:00В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками
Лента новостейМолния