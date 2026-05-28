В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
2026-05-28T11:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Работы по подключению к электричеству земельных участков, выделенных бойцам спецоперации и их семьям в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма, завершат до конца текущего года. В Симферопольском районе и в Феодосии сети введут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.По его словам, электрификация земельных участков для участников СВО ведется с 2023 года. Сначала был сформирован список участков, затем специалисты начали подводить к ним инфраструктуру.Еще с двумя объектами, которые обеспечат электрификацию участков в жилых массивах, начнут работать в текущем году, а завершат в следующем, добавил Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца годаВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОСписать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
крым, владимир воронкин, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, помощь бойцам сво, участники сво, земля в крыму для участников сво, новости крыма
