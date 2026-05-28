В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
2026-05-28T11:35
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Из Белгорода в Симферополь в четверг в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
На участке Белгород – Курск вагоны будут следовать в составе поезда №404. Они будут ходить через день. От Курска до Симферополя белгородские вагоны будут включаться в составы поездов "Таврия" №453/454 Москва – Симферополь или №473/474 Смоленск – Симферополь в зависимости от даты поездки, уточнили в пресс-службе.
"Поезда с Киевского вокзала Москвы и из Смоленска будут ходить в Симферополь один раз в четыре дня, однако на участке Брянск – Симферополь они будут идти одним графиком, благодаря чему пассажиры из Брянска, Орла и Курска получат сообщение с Крымом периодичностью через день", говорится в сообщении.
Московский поезд проследует также через Калугу (станция Сергиев Скит).
В первый рейс поезд №453/454 отправился с Киевского вокзала Москвы 27 мая, первый рейс поезда №473/474 из Смоленска запланирован на 29 мая. В составы обоих поездов включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, в одном из вагонов каждого поезда организовано купе-буфет, добавили в компании.
