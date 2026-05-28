https://crimea.ria.ru/20260528/v-krym-iz-belgoroda-otpravili-besperesadochnye-vagony-1156406028.html
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
Из Белгорода в Симферополь в четверг в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T11:35
2026-05-28T11:35
2026-05-28T11:35
гранд сервис экспресс
поезд
крым
белгород
транспорт
логистика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156405915_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_bd8d62e4c0f92aca4d7a8dd0aa5b236d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Из Белгорода в Симферополь в четверг в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На участке Белгород – Курск вагоны будут следовать в составе поезда №404. Они будут ходить через день. От Курска до Симферополя белгородские вагоны будут включаться в составы поездов "Таврия" №453/454 Москва – Симферополь или №473/474 Смоленск – Симферополь в зависимости от даты поездки, уточнили в пресс-службе.Московский поезд проследует также через Калугу (станция Сергиев Скит).В первый рейс поезд №453/454 отправился с Киевского вокзала Москвы 27 мая, первый рейс поезда №473/474 из Смоленска запланирован на 29 мая. В составы обоих поездов включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, в одном из вагонов каждого поезда организовано купе-буфет, добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостомЖ/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
крым
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156405915_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e66b9a7c6b5569efc01f89c207cf2b05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, крым, белгород, транспорт, логистика, новости
В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
В Крым из Белгорода отправили вагоны беспересадочного сообщения впервые в этом сезоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Из Белгорода в Симферополь в четверг в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
На участке Белгород – Курск вагоны будут следовать в составе поезда №404. Они будут ходить через день. От Курска до Симферополя белгородские вагоны будут включаться в составы поездов "Таврия" №453/454 Москва – Симферополь или №473/474 Смоленск – Симферополь в зависимости от даты поездки, уточнили в пресс-службе.
"Поезда с Киевского вокзала Москвы и из Смоленска будут ходить в Симферополь один раз в четыре дня, однако на участке Брянск – Симферополь они будут идти одним графиком, благодаря чему пассажиры из Брянска, Орла и Курска получат сообщение с Крымом периодичностью через день", говорится в сообщении.
Московский поезд проследует также через Калугу (станция Сергиев Скит).
В первый рейс поезд №453/454 отправился с Киевского вокзала Москвы 27 мая, первый рейс поезда №473/474 из Смоленска запланирован на 29 мая. В составы обоих поездов включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, в одном из вагонов каждого поезда организовано купе-буфет, добавили в компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: