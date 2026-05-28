В Керчи назвали опасные для купания зоны - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Керчи назвали опасные для купания зоны
Власти Керчи определили перечень мест, опасных и запрещенных для купания в море в этом году. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Власти Керчи определили перечень мест, опасных и запрещенных для купания в море в этом году. Об этом сообщили в администрации города.Согласно постановлению мэрии, опасными и запрещенными для купания определены следующие места неорганизованного отдыха людей на воде: В администрации города просят гостей и туристов воздержаться от купания в данных зонах во избежание несчастных случаев.
РИА Новости Крым
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Власти Керчи определили перечень мест, опасных и запрещенных для купания в море в этом году. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно постановлению мэрии, опасными и запрещенными для купания определены следующие места неорганизованного отдыха людей на воде:
  • от пансионата "Прибой" до причала № 258 поселка Жуковка - оползневая зона, сильные разнонаправленные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • побережье в районе улицы Береговой (район Крепости Ени-Кале) – сильные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • уголок отдыха по ул. Сморжевского - оползневая зона, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • уголок отдыха "Черепашка" по ул. Кирова - ливневый водосток на территории, примыкает к территории СРЗ "Фрегат", отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • побережье в районе морского вокзала г. Керчи - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • побережье в районе Адмиралтейского проезда (недостроенное здание) - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • городская набережная от пограничной части ФСБ России до акватории рыбного порта (уголок отдыха "Утинка", недостроенная водная станция, расположенная напротив д. 15 Адмиралтейский проезд, напротив дома № 1 по ул. Набережная);
  • побережье Керченского пролива от мыса Павловский до причала №235 (район Камыш-Бурунской ТЭЦ) - оползневая зона, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • побережье Аршинцевской косы от бывшего рыбколхоза "Киевская Русь" до "Городского пляжа №1" - сильные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • побережье Керченского пролива от "Городского пляжа №1" до зоны отдыха "Нимфей" - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
  • зона отдыха "Нимфей";
  • побережье Керченского пролива от зоны отдыха "Нимфей" до погранзаставы поселка Героевское - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели.
В администрации города просят гостей и туристов воздержаться от купания в данных зонах во избежание несчастных случаев.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
