В Керчи назвали опасные для купания зоны
2026-05-28T21:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Власти Керчи определили перечень мест, опасных и запрещенных для купания в море в этом году. Об этом сообщили в администрации города.Согласно постановлению мэрии, опасными и запрещенными для купания определены следующие места неорганизованного отдыха людей на воде: В администрации города просят гостей и туристов воздержаться от купания в данных зонах во избежание несчастных случаев.
В Керчи назвали опасные для купания в море зоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Власти Керчи определили перечень мест, опасных и запрещенных для купания в море в этом году. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно постановлению мэрии, опасными и запрещенными для купания определены следующие места неорганизованного отдыха людей на воде:
—от пансионата "Прибой" до причала № 258 поселка Жуковка - оползневая зона, сильные разнонаправленные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—побережье в районе улицы Береговой (район Крепости Ени-Кале) – сильные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—уголок отдыха по ул. Сморжевского - оползневая зона, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—уголок отдыха "Черепашка" по ул. Кирова - ливневый водосток на территории, примыкает к территории СРЗ "Фрегат", отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—побережье в районе морского вокзала г. Керчи - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—побережье в районе Адмиралтейского проезда (недостроенное здание) - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—городская набережная от пограничной части ФСБ России до акватории рыбного порта (уголок отдыха "Утинка", недостроенная водная станция, расположенная напротив д. 15 Адмиралтейский проезд, напротив дома № 1 по ул. Набережная);
—побережье Керченского пролива от мыса Павловский до причала №235 (район Камыш-Бурунской ТЭЦ) - оползневая зона, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—побережье Аршинцевской косы от бывшего рыбколхоза "Киевская Русь" до "Городского пляжа №1" - сильные течения, отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—побережье Керченского пролива от "Городского пляжа №1" до зоны отдыха "Нимфей" - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели;
—зона отдыха "Нимфей";
—побережье Керченского пролива от зоны отдыха "Нимфей" до погранзаставы поселка Героевское - отсутствуют спасательный пост и матросы-спасатели.
В администрации города просят гостей и туристов воздержаться от купания в данных зонах во избежание несчастных случаев.
