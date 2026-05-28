https://crimea.ria.ru/20260528/v-chernom-more-drony-atakovali-tri-tankera-1156417292.html
В Черном море дроны атаковали три танкера
В Черном море дроны атаковали три танкера - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Черном море дроны атаковали три танкера
В Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T15:10
2026-05-28T15:10
2026-05-28T15:22
черное море
турция
новости
происшествия
безэкипажные катера
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_79c5b5b4f987c5418f413cbd852db355.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Информации о пострадавших среди экипажей и повреждениях на данный момент нет.Отмечается, что на место происшествия направились спасательные катера. Члены экипажей танкеров не пострадали.Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделениюРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
черное море
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2b4b42416f2fb03ac6cdd31fb5165d86.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, турция, новости, происшествия, безэкипажные катера
В Черном море дроны атаковали три танкера
В Черном море дроны атаковали три танкера – СМИ
15:10 28.05.2026 (обновлено: 15:22 28.05.2026)