В Черном море дроны атаковали три танкера - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Черном море дроны атаковали три танкера
В Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще...
2026-05-28T15:10
2026-05-28T15:22
черное море
турция
новости
происшествия
безэкипажные катера
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_79c5b5b4f987c5418f413cbd852db355.jpg.webp
черное море, турция, новости, происшествия, безэкипажные катера
В Черном море дроны атаковали три танкера

В Черном море дроны атаковали три танкера – СМИ

15:10 28.05.2026 (обновлено: 15:22 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Информации о пострадавших среди экипажей и повреждениях на данный момент нет.
"Танкер James II, плывущий под флагом Палау и в балласте, находился примерно в 50 милях (80 км) к северу от района Туркели в ⁠Черном море. Танкеры Altura и Velora – под флагом Сьерра-Леоне и в балласте, подверглись нападению в близлежащем районе во время операции с корабля на корабль", – пишет издание.
Отмечается, что на место происшествия направились спасательные катера. Члены экипажей танкеров не пострадали.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах России.
Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
