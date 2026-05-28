https://crimea.ria.ru/20260528/v-bolshoy-yalte-gromko--chto-proiskhodit--1156407006.html
В Большой Ялте громко – что происходит
В Большой Ялте громко – что происходит - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Большой Ялте громко – что происходит
В четверг в окрестностях южнобережного поселка Олива пройдут учения военных, будут слышны громкие звуки. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T16:16
2026-05-28T16:16
2026-05-28T16:16
крым
большая ялта
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_0:524:5520:3629_1920x0_80_0_0_24b7b40c26c5cae95c425d0d4952eddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях южнобережного поселка Олива пройдут учения военных, будут слышны громкие звуки. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.Власти просят ялтинцев и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В среду в западном районе Большой Ялты также было громко, военные проводили тренировки. Также в Севастополе Черноморский флот проводил тренировочные стрельбы и бомбометание, предупреждал губернатор Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – ШойгуВ Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВОКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
крым
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_418:0:5325:3680_1920x0_80_0_0_8c1b3934fe59562dcdc7743d62d08b3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, большая ялта, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Большой Ялте громко – что происходит
Громкие звуки в Большой Ялте 28 мая связаны с военными учениями