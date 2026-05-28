Рейтинг@Mail.ru
В Большой Ялте громко – что происходит - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/v-bolshoy-yalte-gromko--chto-proiskhodit--1156407006.html
В Большой Ялте громко – что происходит
В Большой Ялте громко – что происходит - РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Большой Ялте громко – что происходит
В четверг в окрестностях южнобережного поселка Олива пройдут учения военных, будут слышны громкие звуки. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T16:16
2026-05-28T16:16
крым
большая ялта
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_0:524:5520:3629_1920x0_80_0_0_24b7b40c26c5cae95c425d0d4952eddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях южнобережного поселка Олива пройдут учения военных, будут слышны громкие звуки. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.Власти просят ялтинцев и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В среду в западном районе Большой Ялты также было громко, военные проводили тренировки. Также в Севастополе Черноморский флот проводил тренировочные стрельбы и бомбометание, предупреждал губернатор Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – ШойгуВ Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВОКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
крым
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_418:0:5325:3680_1920x0_80_0_0_8c1b3934fe59562dcdc7743d62d08b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, большая ялта, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Большой Ялте громко – что происходит

Громкие звуки в Большой Ялте 28 мая связаны с военными учениями

16:16 28.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБольшая Ялта. Архивное фото
Большая Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях южнобережного поселка Олива пройдут учения военных, будут слышны громкие звуки. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.

"Уважаемые жители и гости Ялты! В районе поселка Олива может быть шумно с 16:00 до 22:00. Проводятся учения", – говорится в сообщении.

Власти просят ялтинцев и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В среду в западном районе Большой Ялты также было громко, военные проводили тренировки. Также в Севастополе Черноморский флот проводил тренировочные стрельбы и бомбометание, предупреждал губернатор Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
В Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВО
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
 
КрымБольшая ЯлтаНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
17:22Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
17:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова выросла очередь
16:52В Адыгее ввели режим ЧС
16:47Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
16:37Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
16:34Крымский мост открыт
16:28Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
16:25В Крыму отбой ракетной опасности
16:25В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук
16:16В Большой Ялте громко – что происходит
16:08"Решительно поддерживаем": в Европе пожелали России победы в СВО
16:00В Крыму объявлена ракетная опасность
15:59Воздушная тревога в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
15:58Движение по Крымскому мосту перекрыто
15:51В Судаке больше десятка улиц и переулков остались без света
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
Лента новостейМолния