На территории республики введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи со сложной обстановкой на полях республики, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Адыгее ввели режим ЧС из-за срыва посевной кампании после сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На территории республики введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи со сложной обстановкой на полях республики, сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов.
"Из-за обильных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания в Адыгее на сегодняшний день выполнена на 56%, так как техника не может выйти в поля. Не выполнены планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса", - сообщил он в своих соцсетях.
По прогнозам синоптиков, до 6 июня сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. Реки Кубань, Лаба и Белая из-за обильных осадков находятся на высоком уровне. Сюда стянуты резервы техники, специалисты ведут мониторинг на случай возможного ухудшения ситуации, проинформировал губернатор.
"Считаю важным поддержать аграриев, оказать им помощь в замене семян и предоставлении спецтехники. Сделаем все возможное, чтобы они продолжили посевную, как только сложится благоприятная ситуация", - отметил Кумпилов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
