Шойгу: самым популярным запросом украинцев на 9 мая был парад Победы
09:40 28.05.2026 (обновлено: 09:41 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в рамках I Международного форума по безопасности.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофосбкую идеологию", - цитирует его РИА Новости.
По словам Шойгу, в последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу - идет масштабный возврат населения к русскому языку. В интернете в украинском Google люди массово искали "Парад Победы". Что примечательно - писали об этом на русском языке. Кроме того, к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове, Днепропетровске в этот день несли цветы, добавил он.
"Это объективный процесс. Дело в том, что концентрация лжи, истерии, исторических фальсификаций на Украине в последние годы стабильно превышала предельно допустимый уровень. Началась естественная реакция отторжения", - отметил секретарь Совбеза РФ и добавил, что это происходит и в других странах.