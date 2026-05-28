Украинцы на 9 мая смотрели в интернете парад Победы - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Украинцы на 9 мая смотрели в интернете парад Победы
Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы.
2026-05-28T09:40
2026-05-28T09:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в рамках I Международного форума по безопасности.По словам Шойгу, в последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу - идет масштабный возврат населения к русскому языку. В интернете в украинском Google люди массово искали "Парад Победы". Что примечательно - писали об этом на русском языке. Кроме того, к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове, Днепропетровске в этот день несли цветы, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинцы на 9 мая смотрели в интернете парад Победы

Шойгу: самым популярным запросом украинцев на 9 мая был парад Победы

09:40 28.05.2026 (обновлено: 09:41 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в рамках I Международного форума по безопасности.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофосбкую идеологию", - цитирует его РИА Новости.
По словам Шойгу, в последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу - идет масштабный возврат населения к русскому языку. В интернете в украинском Google люди массово искали "Парад Победы". Что примечательно - писали об этом на русском языке. Кроме того, к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове, Днепропетровске в этот день несли цветы, добавил он.

"Это объективный процесс. Дело в том, что концентрация лжи, истерии, исторических фальсификаций на Украине в последние годы стабильно превышала предельно допустимый уровень. Началась естественная реакция отторжения", - отметил секретарь Совбеза РФ и добавил, что это происходит и в других странах.

