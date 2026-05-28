Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ

Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T17:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Россия обладает внушительный запасами различного оружия, те, кто думают, что "ничего не осталось", ошибаются, подчеркнул Шойгу.25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев покинуть украинскую столицу. Небензя подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены.

