Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T16:37
2026-05-28T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Россия обладает внушительный запасами различного оружия, те, кто думают, что "ничего не осталось", ошибаются, подчеркнул Шойгу.25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев покинуть украинскую столицу. Небензя подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены.
Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ

16:37 28.05.2026 (обновлено: 17:17 28.05.2026)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев. Оно было сделано совершенно серьезно и осознанно, потому что в любом случае это может произойти в любой момент", – цитирует РИА Новости слова Шойгу на полях Международного форума по безопасности.

Россия обладает внушительный запасами различного оружия, те, кто думают, что "ничего не осталось", ошибаются, подчеркнул Шойгу.
"Мы предупредили, удар какой силы может быть. Если кто-то думает, а некоторые не просто думают, а говорят, что у России ничего не осталось, они глубоко заблуждаются", – подчеркнул Шойгу.
25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.
Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.
26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев покинуть украинскую столицу. Небензя подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены.
