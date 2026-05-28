Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов
Трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщил глава РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.Глава региона добавил, что четвертый сотрудник получил крайне тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.Он также сообщил, что на автодороге "Харцызск - Иловайск" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 г.р., а в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1991 г.р. В Амвросиевке тяжелые ранения получил мужчина 1987 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 г.р. "Раненым оказывают квалифицированную помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!", - написал Пушилин и добавил, что повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, 6 автомобилей специализированной техники, легковой автомобиль.
Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов

Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов - Пушилин

22:08 28.05.2026 (обновлено: 22:16 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Углегорске при атаке на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что четвертый сотрудник получил крайне тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.
Он также сообщил, что на автодороге "Харцызск - Иловайск" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 г.р., а в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1991 г.р. В Амвросиевке тяжелые ранения получил мужчина 1987 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 г.р.
"Раненым оказывают квалифицированную помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!", - написал Пушилин и добавил, что повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, 6 автомобилей специализированной техники, легковой автомобиль.
