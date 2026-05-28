Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию

Президент России Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для РФ. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для РФ. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с главой российского государства в Астане."Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства", – сказал Токаев, обращаясь к президенту РФ.По его словам, именно Владимир Путин сыграл ключевую роль в укреплении статуса России как великой державы.Он также подчеркнул, что Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России, в развитии экономики и на международной арене."Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене", - добавил Токаев.Он отметил, что в Казахстане считают всестороннее сотрудничество с Россией приоритетом.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в четверг провели переговоры в узком и расширенном составах и по их итогам подписали ряд документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран, а также соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и КазахстанаРоссия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин

