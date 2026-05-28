Снова грозы: погода в Крыму в четверг

В четверг атмосферный холодный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, локально сильные ливни с градом, сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В четверг атмосферный холодный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, локально сильные ливни с градом, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19…21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 6-11м/с, утром, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +19...21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, возможен дождь, местами грозы. Температура воздуха в ночные часы +14...+17, днем +20...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, крымский гидрометцентр