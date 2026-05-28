Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад
Глава СК России Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по факту гибели младенца в роддоме Симферополя. РИА Новости Крым, 28.05.2026
18:53 28.05.2026 (обновлено: 18:57 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по факту гибели младенца в роддоме Симферополя.
"Глава ведомства поручил представить актуальный доклад о расследовании обстоятельств смерти новорожденного и ненадлежащего оказания медицинских услуг жительнице Республики Крым", – сказано в сообщении СК.
Обстоятельства смерти новорожденного вновь обсуждаются в соцсетях. Также отмечается, что причиной могло стать ненадлежащее оказание медпомощи. По данному факту в Крыму расследуется уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Россиипоручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
