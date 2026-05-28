Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 году

С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа остаются 453. О том, как идут работы по газификации республики в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа остаются 453. О том, как идут работы по газификации республики в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.По словам Воронкина, программа газификации в Крыму была начата в 2014 году, и за этот период в республике газифицировали свыше 100 населенных пунктов."На сегодня остается негазифицировано 453", – сказал министр.За пять месяцев текущего года в Крыму были газифицированы еще девять населенных пунктов республики, добавил он. И сейчас на разных этапах работа с объектами в четырех районах – Первомайском, Советском, Нижнегорском и Белогорском, – где по поручению главы Крыма необходимо "поднять уровень газификации до среднекрымского уровня", отметил Воронкин.Кроме того, идет строительство объектов газоснабжения в Нижнегорском районе, где газифицируют еще два населенных пункта."И дополнительно сейчас начинаем контрактоваться по Советскому району, по селу Урожайное. Это село, по которому у нас проектная документация была разработана еще в далеком 2020 году. Но наконец-то в бюджете мы нашли средства для того, чтобы этот объект построить", – добавил Воронкин.В 2027 году, по его словам, приступят к строительству подводящих сетей газоснабжения к четырем селам Белогорского района. В их числе: Белая Скала, Вишенное, Новокленово и Александровка, уточнил министр."Сейчас проектирование завершено, получено положительное заключение экспертизы, и по одному объекту начинаем строительство в следующем году... Объем финансирования значительный, но ведем работу по изысканию средств", – уточнил Воронкин."Но нельзя забывать, что для того, чтобы был газ в населенном пункте, туда нужно еще и построить подводящие сети газоснабжения. А для этих сетей, соответственно, должна быть инфраструктура, в которую они будут врезаться. То есть либо это будет магистральный газопровод, либо ближайшая газораспределительная станция, которая сможет выдать необходимый объем мощности на подводящий газопровод и дальше – на распределительные сети", – пояснил министр.Он напомнил также, что газификация частных домовладений имеет заявительный характер. Подать заявку можно несколькими способами: в личном кабинете регионального оператора, через МФЦ, либо можно нарочным, отметил Воронкин."Заявителю выдают технические условия, заключают с ним договор. И в рамках действующего договора "Крымгазсети" выполняют свои обязательства. Либо это нулевая врезка при существующих сетях газоснабжения и цокольном отводе, как это происходит по новым объектам газоснабжения, либо дополнительно строят сеть газоснабжения", –заключил глава министерства.

